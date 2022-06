La 55ème édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA) se déroule cette année du 21 au 24 juin.

Le nombre d’inscrits connu à ce jour est révélateur de l’intérêt du grand public pour cet événement. Trois mille marcheurs, dont 500 à 600 militaires, par jour avec une pointe à 3 500 à Houffalize.

Les trois camps sont répartis sur les sites de La Roche-en-Ardenne (camping Bénélux), Bastogne (site de Renval) et Houffalize (centre sportif). Ils accueillent les marcheurs de plusieurs jours inscrits au préalable et qui bénéficient de navettes de bus vers les étapes journalières.

Si les inscriptions des logements dans les camps sont déjà clôturées, chacun peut encore s’inscrire au jour le jour pour les marches prévues au programme à chaque point de départ.

La ville de Martelage accueille la première étape; Arlon, Vielsalm et Houffalize suivent ensuite. Lors de chaque étape, plusieurs parcours en boucle sont proposés, identiques aux éditions précédentes : 8, 16, 24 ou 32 km.

Les écoles sont également fortement représentées et suivent des parcours adaptés aux plus jeunes: 300 les lundi et mardi, 500 le mercredi et près de 1000 le dernier jour. Le mercredi 22, un trail est également proposé dans le camp militaire de Lagland. Le jeudi 23 est le jour du " devoir de mémoire" durant lequel les différents monuments seront honorés.

Le programme :

. 21 juin : MARTELANGE : départ et inscriptions de 08h à 10h : 43 rue de Radelange Grande halte : Fauvillers

. 22 juin : ARLON : départ et inscriptions de 08h à 10h : plaine des manœuvres, 15 rue du dispensaire Grande halte : Camp Bastin – Stockem

. 23 juin : VIELSALM : départ et inscriptions de 08h à 10h : Parc de Vielsalm, 20 rue de l’Hôtel de Ville Grande halte : Caserne de Rencheux

. 24 juin : HOUFFALIZE : départ et inscriptions de 08 h à 10 h : 5 Place de l’église Grande halte : Dinez