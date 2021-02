Des personnes frappent à votre porte pour vous vendre des tests PCR ? Il s’agit probablement d’une arnaque. La ville de Marche a récemment lancé un appel à la vigilance sur son site internet, après que des individus se sont présentés chez un couple de personnes âgées en se faisant passer pour des agents communaux. « Ils se présentent pour pratiquer un test PCR moyennant la somme de 50 cents et demandent à payer par carte », explique Didier Lambert, commissaire à la zone de police Famenne-Ardenne. « Le but est de faire une copie de la puce magnétique de la carte bancaire via un appareil trafiqué et ainsi de récupérer des informations. Heureusement, ce couple a eu le bon réflexe de faire bloquer sa carte rapidement. » Aucun autre fait de ce genre n’a été signalé au cours des 15 derniers jours à Marche. La commune et la police n’en appellent pas moins la population à la plus grande vigilance. Les personnes témoins de ce genre de pratiques sont invitées à contacter la police locale au plus vite.