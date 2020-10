L’édition 2021 du carnaval de la Grosse Biesse est annulée.« On y a longtemps cru, on voulait vraiment pouvoir se retrouver pour enfin revivre », expliquent les organisateurs dans un message publié mardi soir sur Facebook. « On se disait que nous devions faire vivre notre folklore mais nous sommes forcés de constater que l’avenir est totalement incertain (…) Nous avons longtemps pesé le pour et le contre. On a réfléchi à organiser une festivité différente. Mais on doit constater qu’aujourd’hui, il est impossible d’organiser un carnaval. » Marche rejoint donc Bastogne et Arlon au rang des carnavals annulés en province du Luxembourg. D’autres, tels que La Roche ou Hotton, doivent encore se prononcer sur le sort qu’ils réservent à leur édition 2021.