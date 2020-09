Malgré la crise sanitaire, les organisateurs du festival MuBaFa – pour Musique baroque en Famenne-Ardenne – ont choisi de maintenir le cap. « Il aurait été plus facile de tout reporter à 2021 », constate Baudouin Cockx, organisateur. « Mais nous nous sommes engagés pour plusieurs raisons. La première étant que la crise a eu un effet négatif sur l’ensemble des artistes. C’est l’un des métiers les plus touchés. Nous ne représentons qu’une goutte dans l’océan. Mais si nous avons choisi de maintenir le festival cette année, c’est aussi pour le principe de leur donner la possibilité d’exercer le métier. »

Crise sanitaire oblige, la logistique et la programmation ont subi quelques adaptations – représentations transférées d’un lieu à un autre, spectacles reportés, capacité d’accueil réduite de moitié – pour respecter les mesures de sécurité et la distanciation sociale.Six concerts feront vibrer les églises des communes de Rendeux, Marche, Érezée, La Roche et Manhay du 9 au 11 octobre prochains. Le festival s’ouvrira le vendredi à 20h30 par un spectacle baptisé « Dolce Follia ».

Le Concert de l’Hostel Dieu y interprétera des airs de Vivaldi et des tarentelles d’Italie du Sud à l’église Saint-Remacle de Marche. Le lendemain 10h, l’ensemble polyphonique Cantoria évoquera l’âge d’or de la péninsule ibérique à travers ses chants à l’église Saint-Laurent d’Érezée. L’après-midi, les ensembles Scherzi Musicalli et Transports publics interpréteront « Brussels Barock », un spectacle créé spécialement pour le festival, à l’église de Dochamps. En soirée, quatre saxophones et un tubax réunis au sein de l’ensemble Bl!ndman revisiteront Bach et ses œuvres les plus incontournables lors du concert « 32 PIEDS / L’orgue de Bach », à l’église Saint-Remacle. Le lendemain 11h, l’église de Cielle résonnera des musiques anciennes interprétées par l’ensemble Résonances. Le festival se clôturera à 15h par « Corona Royaux » un programme travaillé en confinement par le Collegium Musicum composé d’élèves du conservatoire de Bruxelles. Infos et réservations sur www.mubafa.be.