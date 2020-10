Le 31 octobre prochain, le groupe de cover Radio X sonnera la reprise des concerts à la Maison de Jeunes de Marche-en-Famenne. « Nous avons reçu l’autorisation de la commune cette semaine », se réjouit Yorick Gailly, coordinateur de la MJ. « Il fallait aussi joindre un dossier de sécurité. On a préféré rentrer un dossier de protocole, l’avantage étant qu’il peut s’appliquer à plusieurs soirées. »

La soirée du 31 octobre pourra donc accueillir jusqu’à 32 personnes réparties sur 8 tables de 4. Distanciation sociale oblige, la salle de concert n’accueillera que la moitié du public, les autres tables étant réparties dans deux autres salles avec retransmission du concert sur écran. Ouverture des portes à 20h, début du concert à 20h30, fin à 22h15 pour une fermeture des portes à 23h. « Les jeunes du collectif musical avaient l’envie de relancer la mécanique, peu importe les consignes », poursuit Yorick Gailly. « Sachant que les soirées qu’on organise en temps normal accueillent entre 60 et 80 personnes, on n’est pas si loin. Peut-être que cette rareté suscitera même un certain engouement. » Le système de réservation reste à finaliser. La MJ communiquera davantage à ce propos dans les prochains jours via son site internet www.mjmarche.com