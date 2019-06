Deux candidats écartés malgré des profils intéressants s’interrogent sur la pyramide des âges

Lundi soir, les conseillers communaux marchois étaient appelés à voter la composition de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. Tous l’ont approuvée, à l’exception de la conseillère de l’opposition Nicole Graas. La mandataire écologiste s’interroge notamment sur le sort réservé à certaines candidatures, pourtant pertinentes dans le cadre d’une telle commission. « Je pense notamment à un jeune géographe spécialisé dans les questions d’aménagement du territoire. Je suis surprise qu’il ait été écarté. » Deux des candidats écartés, dont le jeune géographe évoqué plus haut, ont tenu à obtenir une explication auprès des autorités locales, notamment concernant l’âge des candidats retenus. « Nous nous étonnons de découvrir que la pyramide d’âge marchoise est si âgée », observent-ils. « Au moins quatre membres effectifs de la CCATM sur 9 ont plus de 65 ans. On dit souvent que les personnes âgées ont plus le temps pour ce genre de commission mais dans ce cas-ci, il y avait une réserve de candidats jeunes ! » Du côté des autorités communales, on évoque la difficulté à concilier tous les critères de sélection – répartition géographique, genre, âge – au moment de la composition.