Jeudi en fin de matinée, un accident impliquant un camion s’est produit sur la N4 peu avant Marche-en-Famenne.

Le poids lourd circulait vers le sud quand il a effectué une sortie de route à hauteur de la Tour de la Famenne. Il s’est immobilisé 250 mètres plus loin, arrachant poteaux d’éclairage et arbres dans sa course. Les pompiers de Marche sont descendus sur place. À leur arrivée, le camionneur était parvenu à s’extraire de la cabine. Légèrement blessé, il a été transporté vers l’hôpital voisin. Les services d’ORÈS et la police de la route sont également descendus sur les lieux. La bande de droite à proximité de l'accident est restée fermée à la circulation jusqu’en début d’après-midi, contraignant les automobilistes en direction de Marche à se rabattre sur la bande de gauche.