Cette semaine, des rumeurs ont fait état d’un rapprochement éventuel entre deux communes voisines : fusionner Martelange et Fauvillers ! Une idée pas si bête, car les deux entités ont déjà pas mal de projets en commun, comme la gestion du hall sportif par exemple (https://www.dhnet.be/regions/luxembourg/j-aime-ma-communes-fauvillers-deux-communes-pour-gerer-un-hall-sportif-5fd8e7ee7b50a652f78f169d) , et que la loi le permettra bientôt.

Un décret de 2019 modifiant le code de démocratie locale est en effet en passe d’être définitivement adopté. Ce n’est qu’une question de temps dans notre pays. « Une fusion ? Si les conditions sont intéressantes, cela vaut la peine de se poser la question », déclare le bourgmestre de Fauvillers, Nicolas Stilmant. La Région wallonne incite donc les petites communes à se rapprocher, en leur apportant également un incitant financier, en leur offrant un allégement de la dette locale de 500 euros par habitant. Prendre le train en route maintenant et bénéficier de ce soutien financier, plutôt que d’attendre et risquer de ne plus les avoir, voilà l’une des questions que les élus et la population des deux communes devront sans doute éclaircir dans les prochains mois. Mais pour le moment, rien de concret. Ce rapprochement reste dans les cartons. Provisoirement…

L.TR.