Depuis quelques jours, le hall sportif de Martelange est équipé de 248 panneaux photovoltaïques. Une première avancée pour cette commune qui prône une démarche « verte » et innovante. Il le fallait, car la gestion financière du hall sportif est un gouffre. « Je ne connais pas de complexe sportif qui soit rentable pour une commune. Ce hall nous coûte environ 80 000 euros par an, en frais de gestion divers. Le vendre à un privé ? Ce serait compliqué pour ce dernier d’en vivre décemment, sans pratiquer une hausse de prix. Nous sommes dans un village, pas dans une grande ville où les demandes de location sont plus nombreuses. Hormis louer la salle pour des activités sportives ou culturelles en soirée et le week-end et à un prix démocratique, on ne sait pas l’optimiser davantage. Surtout en journée », explique le bourgmestre, Daniel Waty.

D’où l’idée de diminuer la consommation énergétique. La pose de panneaux solaires est la solution toute trouvée. « Cette installation a coûté « environ » 40 000 euros, intégralement financée par la commune. Grâce à celle-ci, nous devrions économiser chaque année entre 10 à 12 000 euros en facture d’électricité. Nous n’avons pas beaucoup de rentrées avec ce hall, autant diminuer comme on peut les dépenses », poursuit-il. Et ce n’est pas tout ! Grâce à cette économie, la commune va…augmenter la taille du hall dans le futur. Des travaux pour construire une annexe sont ainsi prévus. Car il faut bien moderniser les lieux…

La démarche écologique/économique ne s’arrête pas là. A Martelange, les autorités communales voient plus loin. Les dépenses doivent baisser, d’importants projets sont donc dans les cartons. Des idées à concrétiser d’ici trois ans. « Chaque année, nous voulons investir environ 60 à 70 000 euros dans différents bâtiments communaux. En 2020, il s’agit du hall sportif. Ensuite, nous mettrons des panneaux dans les crèches, la maison de village et la maison communale. A terme, nous comptons donc économiser des sommes importantes pour les coûts liés à l’électricité », conclut-il. Pour les citoyens, ce pourrait être une bonne chose, surtout si les taxes et impôts communaux restent inchangés.