Depuis ce vendredi, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire dans les rues de Bastogne. Les autorités communales l’ont décidé le matin-même. "Plusieurs raisons nous ont motivés à prendre cette décision", explique le bourgmestre Benoit Lutgen. "Premièrement, le taux de contamination est tombé à zéro sur la commune. Deuxièmement, le taux de vaccination est bon et chacun a eu l’occasion de se faire vacciner. Et puis, porter le masque à l’extérieur en permanence n’a plus de sens quand on voit que les personnes qui mangent en intérieur sont autorisées à le retirer."