C’est une histoire qui fait plus sourire qu’autre chose, mais qui constitue quand même un délit aux yeux de la loi. Manuel (prénom d’emprunt), 26 ans et liégeois d’origine, habitait à Virton en 2018. La différence entre la ville et la campagne, il l’a vite compris le jour où il a été dérangé par les cloches de l’église de Virton. Quel tintamarre !

"J’en avais vraiment marre. Dès 7h du matin, elles sonnaient. Et ça ne s’arrêtait pas. C’était invivable", explique-t-il. Conséquence ? "J’ai pris deux balles de golf et je les ai lancées dans les vitraux." Histoire de bien se défouler…

Le prévenu n’est pas n’importe qui. Il est déjà bien connu de la justice liégeoise. "Il est présent ce matin, c’est déjà bien. Il doit comprendre qu’ici, il ne faut pas détériorer les biens publics", exprime l’avocat qui représente la fabrique d’Eglise, partie civile dans ce dossier qui demande à ce que les réparations soient remboursées.

L’homme se défend seul et accepte de payer. Mais il est aussi poursuivi pour différentes menaces de mort sur son ex-femme et pour des outrages sur un policier de la zone de police de Gaume. "Au téléphone, le policier me disait d’arrêter d’harceler ma femme. Il se prenait pour un cow-boy, je l’ai recadré", dit le prévenu qui s’en veut encore.

Pour le parquet, Marianne Lejeune fustige d’abord son comportement. "On a eu peur de vous, de vos réactions éventuelles. On a même appelé des renforts ce matin au tribunal", dit-elle en pointant les deux policiers qui pénètrent à cet instant dans la salle d’audience. Elle rappelle ensuite que l’homme est coutumier du fait. Qu’il a déjà plus d’une dizaine de condamnations à son actif. Et qu’il serait temps d’arrêter les bêtises. Malgré ça, elle demande quand même un sursis pour les menaces, assorties de plusieurs conditions à respecter.

Depuis les faits, Manuel s’est en effet calmé et reparle à son ex-femme. Le couple a aussi eu un enfant avant les faits. Il travaille aujourd’hui dans le secteur social d’aide aux femmes. Sera-ce suffisant pour éviter une sanction ?

Jugement le 16 mars.

L.T.