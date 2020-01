Les enfants chargent leur père : il est accusé de coups et blessures

C’est une sombre et étrange affaire qui semble sortie tout droit des mauvaises séries télévisées. Un vaudeville qui ne fait plus vraiment rire, vu que l’histoire se termine au tribunal. Un papa (47 ans) est accusé, par ses propres enfants, de coups et blessures. Et plus particulièrement sur le fils âgé de 16 ans au moment des faits.

En mai 2018, au domicile familial, le repas va dégénérer. Assis autour de la table, le père et ses deux enfants. "C’est suite à une vive altercation que François (prénom d’emprunt) va empoigner son fils pour lui porter des coups au visage. Des plaies à la langue, au cou seront constatées", rappelle la juge Brilot. Durant de longues minutes, le père se serait donc déchaîné contre son fils. Ce qu’il dément catégoriquement. "Il a défié mon autorité. Il n’a pas écouté ce que je lui avais demandé de faire. On s’est disputé. Mais jamais je ne l’ai rué de coups", explique-t-il à la barre. "Vos deux enfants sont ensuite partis, pieds nus, demander de l’aide chez vos voisins. Ils disent aussi que vous aviez bu et disent que vous mentez", précise Marianne Lejeune, représentant le parquet.

Chacun prétend d’ailleurs la même chose. Qui croire ? L’avocat de la partie civile, Me Hins rappelle que François a refusé une médiation avant de se retrouver au tribunal. La peine demandée ? Un euro pour la partie civile. Le parquet va dans ce sens et n’est pas contre une suspension probatoire (avec un sursis de 3 à 5 ans).