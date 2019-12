Les faits se seraient déroulés hier soir, peu avant minuit.

C’est une course-poursuite digne des plus grands films qui a apparemment eu lieu hier soir, vers 23h45. La course aurait démarré au GD Luxembourg et s‘est terminée du côté du Cora Messancy. Les premiers témoins parlent d’une voiture venant du Grand-Duché, celle-ci circulait sur l’autoroute en direction d’Arlon avant d’être prise en chasse par les forces de l’ordre luxembourgeoises. La voiture est ensuite sortie à « Weyler », aurait roulé à contresens jusque Messancy. On parle toujours au conditionnel car ce matin, personne (Police Aubange, bourgmestre de Messancy, Cosilux et le Parquet de Luxembourg) ne peut confirmer cette information.

Pourtant, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux depuis hier soir. « J’ai au moins vu une douzaine de véhicules de police me dépasser, un peu après le rond-point du Cora. C’était vraiment impressionnant. La police luxembourgeoise poursuivait une voiture. J’ai entendu dire que cela s’était mal terminé. La voiture aurait même pris feu ? », témoigne ce matin un internaute. Ses propos sont confirmés par d’autres personnes. On rappelle que la police étrangère, Française ou Luxembourgeoise par exemple, peut intervenir sur le sol belge, en respectant bien évidemment quelques règles. Retenons qu’elles peuvent tout faire pour immobiliser un véhicule, et ensuite attendre l’arrivée de la police belge pour une éventuelle arrestation. On devrait peut-être en savoir plus dans le courant de la journée…