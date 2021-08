Après Arlon et Bastogne, le troisième restaurant de la chaîne s’est installé au Cora

La chaîne de restauration rapide O’Tacos a ouvert les portes de son troisième restaurant en province du Luxembourg, samedi, au sein du Shopping Cora de Messancy. L’établissement est situé dans les anciens locaux de Lola & Liza, juste à côté de la première entrée latérale de la galerie commerçante.

Pour rappel, le premier restaurant O’Tacos de la province a ouvert ses portes en 2019 dans le centre-ville d’Arlon. L’établissement emploie cinq collaborateurs et est devenu au fil des ans une référence auprès de la population arlonaise. Le second restaurant a ouvert dans le courant de l’année 2021 à Bastogne.

Un pari audacieux pour le patron Yam’s Ellacott, très content de s’installer au cœur de la zone dite des Trois Frontières. " Cette ouverture n’est pas si rapide en réalité. Nous recevons quotidiennement des centaines de demandes pour que nos franchises s’installent dans différentes villes de la province de Luxembourg. Notre choix s’est donc porté sur Messancy. Sa situation géographique est idéale, la demande est forte et nous sommes dans une zone de grande affluence. Nous aimons être proche de notre clientèle et leur faire plaisir, il était donc inconcevable de ne pas venir s’installer dans l’une des plus grandes communes du sud Luxembourg."