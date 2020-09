La commune de Messancy a décidé de changer de look, pour tenter de casser définitivement cette image froide et terne que le citoyen perçoit envers une administration communale. Place désormais à un nouveau logo, plus en phase avec ce que les Messancéens souhaitaient.

« Des enquêtes ont été réalisées ces derniers mois. On a demandé l’avis des élus, des citoyens, des ateliers ont aussi permis d’identifier notre nouvelle ADN », explique le chargé de communication de la commune. Concrètement, ce logo est à l’image du village : une commune rurale, en phase avec la nature et où le complexe du Lac est mis en avant par la majorité de la population. Un peu de blanc et de noir sur ce logo, avec du vert en plus pour le véhicule du CPAS local…mais surtout ce double « S » qui intrigue et qui fait déjà parler de lui. Les mauvaises langues évoquent un mauvais souvenir du passé, mais la signification est bien différente. « Pourquoi un double « S » dans MeSSancy ? On est divisé en deux avec cette route Nationale et entre les pôles commerciaux et le village. De plus, les lettres expriment cette liaison existante entre le parc Mathelin et le Lac. Sans oublier le lien entre la convivialité villageoise et la conservation de son cadre rural, c’est ce que les citoyens réclamaient », précise-t-on.

Notons également que le site web de la commune a aussi été changé (NDLR : nouveau look visible à partir du 15 septembre) et qu’une nouvelle application est apparue pour les Smartphones : « Messancy en poche. » Toutes les actualités ou informations liées à la commune y sont reprises.