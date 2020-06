Le parquet du Luxembourg a requis mercredi après-midi huit ans d'emprisonnement à l'encontre de Christophe C. pour le meurtre de Theodoros Agelis, tué en juillet 2018 lors d'un conflit de voisinage à Bourdon.

Le 5 juillet 2018, Théodoros Agelis, 40 ans et père de sept enfants, perdait la vie devant chez lui lors d'un conflit de voisinage à Bourdon, entre Marche et Hotton. Le quadragénaire s'est étouffé dans son propre sang suite aux multiples coups de poing et de pied qui lui ont été portés à la tête par son voisin, Christophe C., aujourd'hui poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marche pour meurtre.

Trois thèses s'affrontent dans le cadre de ce dossier. Le ministère public soutient celle de l'homicide volontaire avec excuse légale de provocation. "Difficile de faire fi des circonstances qui ont conduit à l'altercation", souligne le substitut du procureur dans son réquisitoire.

Selon plusieurs témoins, la dispute aurait éclaté en raison de menaces de mort proférées par la victime envers les enfants du prévenu.

Autre thèse, celle défendue par la compagne et les enfants de la victime, dont l'avocat demande le renvoi du dossier devant la Cour d'Assise pour meurtre sans excuse de provocation. "Tout ce qui est objectivé en termes de violences de la part de la victime, c'est une tentative de coups rapportée par un témoin neutre et indépendant", souligne Me Sylvain Danneels.

La défense soutient quant-à-elle la thèse des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. "Le prévenu n'a jamais accepté l'éventualité que les coups portés puissent entraîner la mort de la victime", souligne Me David Verday, qui sollicite un sursis. "Ces coups ont causé un saignement de nez et c'est l'inhalation de l'écoulement sanguin qui a entraîné la mort. La consommation d'alcool et de stupéfiants du prévenu est susceptible d'avoir favorisé cette inhalation par l'état de somnolence et d'altération de conscience qu'elle entraîne."

Le jugement sera rendu le 16 juillet.