Comme ailleurs dans le pays, la psychose du Coronavirus (Covid-19) éclipse le reste de l’actualité à Aubange. Non loin du bois communal, quelques riverains affirment, sans trop le crier sur tous les toits, être dérangés, si on peut utiliser ce terme, par la présence de migrants. "Ils laissent leur papier hygiénique. Mon chien en ramène d’ailleurs souvent lorsque nous allons promener dans ce coin. Je sais que l’endroit est de moins en moins fréquenté depuis leur arrivée. Surtout les femmes, elles ont peur de sortir se promener/courir aux alentours du bois", affirme d’ailleurs ce riverain qui a une vue imprenable sur le bois.

Pour d’autres, les migrants ne sont pas gênants. Ils ne s’installent pas vraiment dans les bois. Ils l’empruntent plutôt comme un point de passage pour accéder, quelques kilomètres plus loin, à l’ancienne douane. En espérant monter ensuite dans un camion…

Quoi qu’il en soit, la police est déjà intervenue quelques fois pour rassurer la population. Les forces de l’ordre confirment qu’aucune infraction n’a été commise ces derniers temps et qu’il n’y a jamais eu de gros problème de cohabitation. "Je suis allé voir sur place, mais je n’en ai jamais vu. Evidemment, je ne suis allé qu’une seule fois, en janvier dernier. Et je pense vraiment qu’il y en a aujourd’hui. Comme vous dites, ils ne sont là que de passage. Ils ne sont bien évidemment pas dérangeants/gênants. Ce qu’on va faire ? Lundi prochain, on a un Collège communal où nous allons justement aborder ce sujet. On prendra une décision. Après, on rencontrera le collectif des citoyens pour en discuter", confie Jean-Paul Dondelinger, le bourgmestre.

Paradoxalement, certaines personnes proches du bois ont décidé de ne pas se suivre ce sentiment général d’insécurité. Elles n’hésitent d’ailleurs pas à venir en aide à ces gens de passage qui ne cherchent pas le conflit, mais plutôt une porte de sortie vers leur paradis : le Royaume-Uni. On retrouve ainsi de la nourriture, des vivres non loin du camp, apportées par les riverains eux-mêmes. "Je les achète pour eux. Chaque semaine, j’ai un sac avec des vivres qui est prêt", nous explique cette dame qui préfère garder l’anonymat, la peur d’être mal vue dans le quartier…

