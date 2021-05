Implantée à la limite entre la Belgique et le Grand-Duché, elle sera exploitée par Idélux Eau

Un pas supplémentaire a été franchi dans le projet transfrontalier de la construction et de la gestion des ouvrages d’épuration à réaliser sur le cours de l’Eisch en amont. La nouvelle station d’épuration implantée à Steinfort, d’une capacité de 15 600 équivalents-habitants, a été mise en service mardi.

Construite à la limite de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et desservie par un réseau de collecte de plusieurs kilomètres, cette grande station d’épuration permettra d’améliorer significativement la qualité des eaux de l’Eisch et, en aval, la qualité des eaux de la Moselle.

La dernière phase du chantier débute et consiste à mettre la station d’épuration en fonctionnement. Depuis le 17 mai, la station est alimentée en continu par les eaux usées provenant de Hagen, Kahler, Kleinbettingen et Steinfort (débit de pointe maximum : 275 m³/h).

Cela correspond à la moitié de la charge nominale acceptée par la station. Ces eaux usées y sont acheminées via un nouveau collecteur (nord) depuis l’ancienne station d’épuration de Steinfort qui, devenue trop petite, sera prochainement mise hors service.

Les eaux usées de Fingig, Clemency et Grass seront quant à elles acheminées vers la station en août prochain avec la mise en service du collecteur sud. L’étude des projets de raccordement des eaux usées de Sélange, Barnich, Autelbas, Sterpenich et du Rosenberg, dans le collecteur sud, est également en cours.

Cette mise en service, qui durera cinq mois, permet de s’assurer du fonctionnement optimal de la station. Elle sert à réaliser les derniers réglages, à tester les ouvrages et à vérifier que la station traite correctement les eaux usées et respecte les normes de rejet de l’eau épurée dans l’Eisch. Située en territoire belge, la station d’épuration sera, après la réception des travaux, exploitée par l’intercommunale Idélux Eau.

L’investissement total de 17,6 millions d’euros, pour la station d’épuration et les collecteurs transfrontaliers, bénéficie des fonds FEDER dans le cadre du programme Interreg Grande Région pour un montant de plus de 6,5 millions d’euros.