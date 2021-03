Commencée à l’aube ce matin, la longue journée des Zadistes et de leurs différents soutiens a finalement pris fin vers 20 heures, sur la Place Léopold à Arlon. C’est là que des dizaines de personnes s’étaient rassemblées pour soutenir les Zadistes. Tout s’est bien passé. La police était présente, mais n’avait pas dû intervenir au moment d’écrire ces lignes.

« Durant le rassemblement, certains zadistes ont été libérés et sont venus nous rejoindre. Nous les avons applaudis. J’habite à Arlon et je suis allée à leur rencontre les premiers jours, lorsqu’ils ont débarqué dans la ZAD. Leur cause est juste, même si je ne cautionne pas non plus toutes leurs actions durant un an et demi. Notamment les actes de dégradations…Je me devais d’être présente ce soir. Qui était présent ? Un peu de tout. Des gilets jaunes, des Bruxellois, des gens du coin….r », explique Hélène, qui est fortement préoccupée par les causes touchant au climat ou à la nature.