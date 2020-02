Pour Dylan, un adolescent chestrolais atteint d’autisme, les anniversaires sont toujours des moments difficiles à vivre. Jessica et Raphaël Marlier, ses parents, lancent, pour la sixième année consécutive, un défi via Facebook. Ils souhaitent mobiliser un maximum de personnes pour qu’elles lui envoient une carte postale le 7 mars prochain à l’occasion de ses 14 ans.

"Nous n’avons jamais pu organiser de goûter d’anniversaire car, en raison de son autisme, Dylan n’a pas d’amis", confie sa maman. "Je lance, à nouveau, ce défi pour qu’il soit inondé de cartes de vœux et qu’il ne se sente pas seul. Chaque année, ces cartes lui remontent le moral. Physiquement, il est comme les autres adolescents de son âge mais mentalement, il est comme un enfant de huit ans."

Melissa et Raphaël se battent depuis des années pour que les autistes soient davantage soutenus par les pouvoirs publics. Ils ont fondé l’ASBL Les autistes oubliés avec l’objectif d’aider les familles, essentiellement de la province de Luxembourg. Cette association ne reçoit aucun subside et organise divers événements tout au long de l’année pour récolter des fonds. Elle apporte à la demande, une aide pédagogique et divers conseils aux familles.

"Dylan ne sait pas se laver seul, il a constamment besoin d’aide", poursuit sa maman. "Il lui faudrait une douche de pleins pieds mais nous n’avons pas les moyens de réaliser ces travaux. On nous a conseillé de rentrer un dossier à l’AWHIP mais nous ne savons pas si l’intégralité des travaux seront pris en charge. L’apprentissage du langage a également été très laborieux. Nous avons été contraints de renoncer aux services d’une logopède car ils n’étaient plus remboursés."

Les parents de Dylan ont acheté, grâce à un don, une serre afin d’organiser des après-midis de jardinage pour les enfants différents dans le but de partager la passion du jardin, de travailler la psychomotricité fine et de favoriser la sociabilisation. Ils souhaitent faire connaître cette activité mais ils se heurtent à de nombreux obstacles.

Si vous souhaitez envoyer une carte postale à Dylan à l’occasion de son anniversaire, voici son adresse : 40 Côte des Fontaines à 6840 Warmifontaine (Neufchâteau).

N.L.