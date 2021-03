L’intercommunale Idélux, en partenariat avec Enora, vient de mettre en service la station CNG la plus méridionale de Belgique. Située à Aubange, sur le Pôle européen de développement à quelques centaines de mètres des frontières française et luxembourgeoise, elle est destinée tant au grand public qu’aux entreprises.

Cette station de gaz naturel comprimé s’inscrit dans un maillage que l’Intercommunale entend développer pour favoriser une mobilité durable. La mobilité en province de Luxembourg est, en effet, un enjeu majeur. En effet, la province est un territoire rural extrêmement vaste. Il compte six fois plus de km de voiries par habitant que la moyenne nationale et reste le parent pauvre du pays en matière de transports publics.

"Compte tenu de ce contexte rural et de la place de la voiture dans la province, il est important de développer une mobilité plus verte", souligne la porte-parole d’Idélux dans un communiqué. " Le CNG constitue un carburant alternatif écologique, économique et adapté au territoire du Luxembourg belge. Ce carburant s’inscrit parfaitement dans le mix des carburants qui vont se développer dans le futur et offre une solution écologique et économique crédible dès aujourd’hui."

La station d'Aubange s’inscrit également dans une dynamique d’équipement du territoire commencé en 2018 à Neufchâteau. Par la suite, des stations ont été mises en service à Marche-en-Famenne et à Bastogne.

Cette année, de nouvelles stations sont prévues à Arlon, Habay et Houffalize (BioCNG). L’ensemble de ces projets constitue un maillage intéressant et permettra au plus grand nombre de rouler au CNG en toute sérénité.