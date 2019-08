Le festival de Chassepierre a commencé sous la pluie. Il faut faire avec les caprices de la météo.

Le festival de Chassepierre a été lancé ce samedi en début d’après-midi.Ce rendez-vous est devenu incontournable dans la région. Il dure depuis 46 ans, sans interruption. C’est la référence européenne -et peut-être mondiale- en matière de spectacle de rue. Mais cette année, une météo maussade s’est invitée. « L’an passé, on avait trop chaud.

Cette fois, on est mouillé », exprime cet artiste espagnol qui va quand même entrer en scène et jouer sous la pluie. Le public l’attend en nombre, les parapluies sont déployés. Comme ses collègues, la pluie n’a pas empêché les différentes troupes d’égayer les nombreux visiteurs présents. Et au poste de contrôle, « Monsieur Météo » veille au grain. « Mon rôle ? Je scrute le ciel en permanence ! Je dispose d’outils performants qui me donnent les conditions météorologiques très précises. Je fais le point régulièrement. Environ toutes les heures. Je sais prévoir s’il pleuvra ou pas à tel endroit du festival, disons une bonne vingtaine de minutes avant la première goutte », commente ainsi Marco de Météo Belgique.

Son travail est très important car il est finalement le seul à dire si « tel ou tel » spectacle peut avoir lieu ou non. On ne badine pas avec la sécurité des visiteurs et des artistes. S’il faut reporter un spectacle car une averse est prévue et met à mal l’intégrité physique des personnes et/ou du matériel, Marco a son mot à dire. « Si je vois que les risques de pluie sont trop élevés, j’informe les organisateurs et la troupe en question. On peut effectivement déplacer le spectacle (horaire), ou bien on le fait jouer sous un chapiteau. Ou dans l’église, comme ce fut le cas ce samedi après-midi avec une troupe. » Un rôle dans la grisaille qu’il réalise àChassepierre depuis maintenant dix ans.

Ce dimanche, « Monsieur Météo » annonce quelques éclaircies dans le ciel gaumais. Il risque encore d’y avoir du monde àChassepierre…