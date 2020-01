Le conducteur de la Porsche conteste sa responsabilité, et ce malgré des rapports accablant.

Le 22 septembre 2018, Joachim Vieuxtemps perdait la vie dans un accident de la circulation sur la route reliant Grandhan et Petit-Han, dans la commune de Durbuy. Employé dans un restaurant de Grandhan, le Durbuysien reconduisait un collègue après le service quand leur voiture est entrée en collision avec une Porsche Cayenne roulant en sens inverse. Philippe V., le conducteur de ce second véhicule, doit aujourd’hui répondre d’homicide involontaire devant le tribunal de police de Marche.

Selon le rapport judiciaire établi à l’époque, le prévenu se trouvait sous l’emprise de l’alcool et roulait à grande vitesse au moment du drame. Il aurait quitté sa bande de circulation avant de percuter l’Audi de Joachim Vieuxtemps dans un virage. Malgré un rapport accablant confirmé par un second expert mandaté par la partie civile, l’intéressé conteste sa responsabilité dans l’accident. « Le dossier est pourtant limpide » estime Joseph Hollange, avocat de la partie civile. « L’ensemble du dossier répressif, les éléments matériels convergents, les constatations des verbalisants, les déclarations des témoins et les conclusions de l’expert judiciaire permettent d’affirmer que l’entière responsabilité de l’accident incombe à Philippe V. » Pour la défense, un doute subsiste quand à la responsabilité du prévenu.

« Nous avons un problème quant à la trajectoire du véhicule de mon client », souligne Didier Grignard, l’avocat de la défense. « Il n’est pas compréhensible que monsieur se soit dirigé vers la gauche. On ne peut pas exclure qu’il se soit retrouvé sur l’autre bande parce qu’il n’avait pas d’autre choix. » Et l’avocat de présenter la victime comme quelqu’un qui aimait boire un verre après le service. Une position qualifiée d’indécente par le ministère public. Parquet et parties civiles s’accordent d’ailleurs pour fustiger les suppositions sur lesquelles l’expert mandaté par la défense fonde son rapport. « Quand on n’a rien à dire, on invente, et c’est dangereux », estime-t-on du côté des parties civiles. Le parquet réclame 5 ans d’emprisonnement, 5.000€ d’amende, et une déchéance de 5 ans. La défense sollicite l’acquittement au bénéfice du doute, ou une peine de travail. Jugement le 10 février.