Après une reprise "post-Covid" tout en douceur fin 2021, la 17ème édition de Municipalia se dévoile, avec près de 400 exposants triés sur le volet et répartis sur 23.500m2 dans les palais du WEX. À nouveau, les besoins et attentes des villes et des communes seront abordés durant ces deux jours au travers d’un programme de 14 conférences.

Lors de cette édition, il sera à nouveau question de reconstruction, de moyens financiers et humains et de la performance de nos institutions au service des citoyens. Pour informer nos mandataires et décideurs, leur apporter solutions innovantes, produits et services de qualité, Municipalia leur offre une vitrine de qualité. Les visiteurs y retrouveront notamment : le stand SPW et ses différentes entités réunis sur un même espace, une sélection de près de 400 sociétés, tous secteurs confondus : mobilité, éclairages publics, véhicules de secours, signalisation routière, recyclage des déchets, gestion des espaces verts, consulting, traitement des eaux, digitalisation des services publics, acteurs de transition énergétique, gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et électricité, Smart Cities, gestion du patrimoine, travaux de voirie…

La présence des partenaires historiques que sont le Service Public de Wallonie (SPW), l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), Belfius, Ethias, le Village de l’Eau (Aquawal), le Village des Associations…est également annoncée.

Un programme de conférences abordera les questions de transitions énergétiques, les subventions, les Smart Cities, les défis climatiques…

Les organisateurs indiquent : "Cette mixité et cette cohabitation exceptionnelles de services publics, d’entreprises, de PME, de startups et d’associations font de Municipalia, un rendez-vous unique et particulièrement prisé par nos décideurs et toutes les personnes qui gravitent autour de la sphère publique locale. Il est aussi un formidable baromètre de la vitalité et de la performance du tissu économique et associatif wallon."

Jeudi 21 avril : 10H00 – 18H00. Vendredi 22 avril : 10H00 – 17H00

Tarifs : avec invitation : entrée gratuite (enregistrement en ligne obligatoire au préalable). Sans invitation : 6€ (achat sur place durant les heures d’ouverture du salon). Lieu : WEX à Marche-en-Famenne. Liste des exposants et programme des conférences : www.municipalia.be