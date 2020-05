Le Mudia, musée didactique d’art, reste plus que jamais fidèle à ses valeurs. « L’art autrement » pour des moments ludiques et didactiques ! Pour permettre à tous de profiter des œuvres de sa collection (Brueghel, Picasso, Klimt, Alechinsky, Hergé, … plus de 300 œuvres originales !) et de s’amuser avec ses attractions vedettes en toute sérénité, de nombreuses mesures ont été prises. Renouvellement de l’air augmenté, personnel masqué, stylets tactiles, nettoyage adapté, parcours… Rien n’a été laissé au hasard pour que petits et grands puissent à nouveau passer de bon moments ! La limitation du nombre de visiteurs simultanément présents dans le musée offre une expérience particulière encore plus intime.

Les réservations, obligatoires, seront possibles dès ce lundi 18 mai sur le site du Mudia : www.mudia.be