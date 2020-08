Des citoyens ont récemment fait part à la zone de police Sud-Luxembourg de leur inquiétude quant à certains démarcheurs qui œuvreraient depuis plusieurs jours sur le territoire de la zone, et plus particulièrement sur le territoire de la commune de Musson. Dans une optique préventive, la zone de police souhaite sensibiliser les citoyens à cette problématique.

"Certains démarcheurs malintentionnés ciblent particulièrement les personnes isolées et les seniors en les appâtant avec des tarifs apriori alléchants, avec une possibilité d'intervention immédiate ou en invoquant une urgence quant au fait de régler une situation. Ils utilisent un matériel qui s'apparente à celui d'un professionnel et disposent souvent de tracts présentant leur entreprise. Il est donc facile se laisser abuser par ce type de pratiques. Ceux-ci travaillent, dans certains cas, dans la plus totale illégalité et sans aucune forme de garantie quant au travail réalisé. Ce type d'activité nuit également aux entrepreneurs qui travaillent légalement dans ces secteurs. Après avoir payé un acompte certains démarcheurs quittent immédiatement les lieux ; d'autres effectuent un travail médiocre et demandent un prix exorbitant en menaçant la victime si elle ne paye pas."

Si vous ou l'un de vos proches deviez vous trouver dans cette situation, refusez de payer, contactez le 101, relevez un maximum de renseignements concernant la ou (les) personne(s) en cause (description physique et vestimentaire) et le véhicule (immatriculation, marque, type, couleur, direction de fuite, etc.) utilisé et communiquez ceux-ci à l’opérateur des urgences de la police. Mettez-vous en sécurité dans l'intervalle de descente des services de police sur place.