Le réseau de distribution d’eau, les problèmes et la commune de Musson… ça ne fait qu’un depuis plusieurs années. La dernière panne date de ce week-end et elle était d’ailleurs toujours en cours en début de semaine. "C’est une mauvaise nouvelle. Une fuite (encore une) dans un réservoir. La situation ne s’améliore pas, ce réservoir est presque vide. Les ouvriers ont dû fermer les vannes à 19 heures dimanche soir pour laisser ledit réservoir se remplir. Ils ont ensuite passé la nuit à la recherche de la fuite. Nous sommes désolés pour ces contrariétés", communique Daniel Guebels, l’échevin en charge de cet épineux dossier qui fait jaser au sein de la population. Car du côté des commerçants, c’est plutôt la grogne.

La boulangerie locale doit s’adapter à la situation. "Cela fait plusieurs jours qu’on prévoit des seaux d’eau pour compenser une éventuelle panne. Mais on reste dans le flou. On ne sait jamais dire si on aura de l’eau ou pas. Et quand mon mari se lève la nuit, qui peut-il appeler s’il n’y a pas d’eau ? Pas le choix, on prend donc nos précautions. Sinon, il n’y a pas de pain pour les clients", nous confie ainsi Madame Uyttersport.

Chez les riverains, ceux situés rue de la gare et aux alentours, sur les hauteurs de la commune donc, la situation perdure depuis très longtemps. "Cela fait au moins… 50 ans qu’on a des problèmes récurrents. Ça commence à bien faire. De notre côté, lorsqu’ils coupent l’eau, nous n’avons même pas un simple filet d’eau qui coule. Cette fois, nous sommes restés trois jours sans eau", explique Nathalie Genin. Ces riverains en ont marre et ils veulent plus de garanties de la part de la commune. "C’est normal que nous râlions. On paye des taxes, comme les autres. Et puis, il y a aussi tous les inconvénients. Ces coûts liés à ces coupures récurrentes : cave inondée quand l’eau revient, chaudière qui déborde ou obligation d’aller se laver ailleurs, etc. On va se concerter entre citoyens. Pourquoi ne pas faire une pétition, un cahier de doléances dans lequel nous alertons les autorités communales. Car cette situation doit cesser", poursuit-elle.

Autrefois, la protection civile (Libramont) avait pour habitude de donner des bidons d’eau aux communes qui en avaient besoin. C’est différent aujourd’hui. "Depuis leur départ de Libramont, on ne reçoit plus rien. Il faut aller acheter nous-mêmes notre eau, prévoir des palettes, etc.", confirme l’échevin. Quant aux problèmes récurrents rencontrés ces dernières années à Musson, l’échevin se veut optimiste. "On achève la construction d’un grand réservoir, qui est cinq fois plus grand que l’actuel. A l’avenir, il ne devrait donc plus y avoir de gros soucis."

Les commerçants et riverains que nous avons sondés se plaignent aussi d’un manque de communication de la part de la commune. "Quand il y a une coupure d’eau le week-end et que les ouvriers travaillent jour et nuit pour trouver la panne, on ne peut quand même pas aller distribuer des toutes-boîtes. On est fortement suivi sur les réseaux sociaux. On a donc principalement communiqué par Internet, en plus d’une annonce faite en rue (passage de la camionnette communale)", conclut-il en ajoutant que la commune continuera d’améliorer ses communications dans ce domaine.

L.T.