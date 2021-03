Le lundi 19 avril débuteront des travaux de réfection sur la N 807 dans la traversée de Soy (Erezée). Le chantier concerne le renouvellement du revêtement et la réparation de filets d’eau. Il s’étendra de la borne kilométrique 5,1 (devant le n°11 de la rue Grand Mont, donc un peu avant l’église en venant de Hotton), jusqu’à la borne kilométrique 5,7 (fin d’agglomération côté Fisenne).

Ce chantier se déroulera en deux phases. Du 19 au 30 avril, les filets d’eau seront réparés. La circulation restera possible dans les deux sens de circulation, avec des feux de signalisation. Cette phase durera environ deux semaines.

La deuxième phase, prévue du 3 au 12 mai, porte sur le remplacement du revêtement. Pendant ces travaux, la voirie sera totalement fermée à la circulation et des déviations seront mises en place via Barvaux par la N841 et la N86. Durant cette phase, la circulation sera interdite pendant une semaine et demie.