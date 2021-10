Dès ce vendredi soir, il sera possible de circuler sur les voies réhabilitées

Le chantier de réfection des revêtements de la N89 au niveau de la traversée de Beausaint (La Roche-en-Ardenne) se terminera ce vendredi 22 octobre en soirée, permettant de libérer les voies réhabilitées.

Ce chantier qui a débuté le 4 octobre dernier a permis de renouveler les revêtements de la N89 dans les deux sens de circulation à hauteur de la traversée de Beausaint, entre le carrefour formé avec la rue Ronchamps/N885 (non compris) et le carrefour N89/N833/N834 (non compris), dit le " faux rond-point".

Dès ce soir, il sera donc à nouveau possible de circuler selon des conditions habituelles sur cette zone.

Grâce à cette dernière intervention et aux chantiers qui ont été effectués récemment sur d’autres portions de la N89, la nationale est à présent réhabilitée dans les deux sens entre l’échangeur de Champlon (N4/N89) et le centre de La Roche-en-Ardenne, soit sur environ 13 kilomètres.

Ce chantier représente un budget de 154 000 € HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il a été réalisé en collaboration avec son partenaire technique le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La S.A. Les Enrobés du Gerny a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.