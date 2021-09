Ce lundi 13 septembre, un chantier de renouvellement des revêtements débutera sur la N 89 entre le parc d’activité d’Idélux et Ronchampay, sur environ deux kilomètres. Il devrait s’achever d’ici trois semaines.

A partir de ce lundi, jusqu’au dimanche 3 octobre au plus tard , la circulation sera interdite dans les deux sens sur la N89 entre le parc d’activité et Romchampay, sauf pour la circulation locale (riverains et commerces). Une déviation sera mise en place via les nationales 843 et 834 (Ortho) entre Champlon et La Roche-en-Ardenne. L’accès au zoning sera maintenu.

Ce chantier représente un budget de 290 000 euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société Les Enrobés du Gerny a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.