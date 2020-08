Ils débuteront par la réfection de la voirie de la N63 entre Baillonville et Marche. Du lundi 14 septembre à la mi-novembre. La circulation sera réduite à une seule voie dans chaque sens (les travaux s’effectueront d’abord dans le sens vers Marche, puis vers Liège) avec une vitesse limitée à 70 km/h. Les usagers venant de Marche et se rendant à la prison ou chez Luxgreen devront effectuer un faire demi-tour à Baillonville, via la sortie de la N929. L’accès aux commerces (Trafic, Renault, Dacia) se fera via la Vieille Route de Liège. Un aménagement permettant le passage des véhicules sera réalisé à la jonction avec la N839.

il se poursuivront avec la réfection du revêtement du rond-point d’entrée de ville vers Marche. A la mi-novembre, pour une durée de maximum 3 jours. Le rond-point sera totalement fermé à la circulation. Des déviations seront mises en place. Les usagers qui viennent de Liège (N63) et qui se dirigent vers Marche seront invités à emprunter la N929, puis la N4. Les usagers venant du centre de Marche, de Bourdon (N86) et de la N4 qui veulent rejoindre Liège via la N63 seront invités à emprunter la N4, puis la N929. Les usagers qui viennent de la N4 et qui souhaitent se diriger vers Hotton seront invités à circuler via le centre de Marche. La fin du chantier est prévue pour la mi-novembre 2020, si les conditions météorologiques sont favorables. Ces travaux, financés par la SOFICO, représentent un budget d’environ 1 563 000€ HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.

Un chantier de réhabilitation du revêtement de la N63 entre Marche-en-Famenne et Baillonville débutera ce lundi 14 septembre. Il portera sur les deux sens de circulation et sur une longueur d’environ 3 kilomètres. Le revêtement du rond-point à l’entrée de la ville de Marche sera également réhabilité. Ce chantier sera divisé en deux phases afin de limiter au maximum l’impact sur le trafic.