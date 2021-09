Le chantier de renouvellement des revêtements de la N89 entre le parc d’activité d’Idélux et Ronchampay se terminera fin de cette semaine. Dans la foulée, la réhabilitation des revêtements de la nationale au niveau de la traversée de Beausaint débutera.

Les conditions de circulation seront modifiées. A partir du lundi 4 octobre, la N89 sera libérée entre le zoning et la rue Ronchamps/N885 (accessible).

Par contre, la N89 sera fermée dans les deux sens de la circulation entre le carrefour formé avec la rue Ronchamps/N885 (non compris) et le carrefour N89/N833/N834 (non compris), dit le "faux rond-point".

Les usagers seront alors déviés via la rue Ronchamps/N885, la rue Saint-Isidore, la N888 et la N833. Une circulation locale sera toutefois autorisée pour les riverains. Un accès depuis le carrefour N89/N833/N834 sera également possible vers le Val du Bronze.

La fin des travaux est prévue pour le 8 octobre sous réserve des conditions météorologiques.