La neige a, à nouveau, causé quelques dégâts en province de Luxembourg. Les pompiers sont intervenus sept fois entre jeudi 19 h et ce matin 7 h pour des arbres et des branches tombés sur la chaussée. Des routes, partiellement ou totalement obstruées, ont été dégagées à Wibrin (Houffalize), Nives (Vaux-sur-Sûre), Vielsalm, Moircy (Libramont), Musson, Montleban (Gouvy) et Martelange. La zone de secours Luxembourg dénombre une cinquantaine d’interventions pour du tronçonnage en 24 heures.