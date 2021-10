Dans la foulée de la bourgmestre Michèle Mons delle Roche, le président du conseil de Neufchâteau, Philippe Bruliau vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'il quittait son groupe pour siéger comme indépendant.

"Je me suis présenté aux élections communales pour servir et dans ce cas précis pour mettre mon expérience de vie et mon énergie aux services de citoyens", souligne-t-il. "Notre majorité semble paralysée et cantonnée dans la gestion des affaires courantes. Bien loin du volontarisme, du dynamisme, de l’efficacité et de la transparence pour lesquels j’ai fait campagne."

Il ajoute : "Notre groupe a suscité beaucoup d’espoirs, beaucoup d’attentes, aujourd’hui non rencontrés. Le constat d’échec est évident et la responsabilité en est collective. Je dois bien reconnaitre l’important malaise et les difficultés qui règnent dans cette majorité et au sein de du groupe Pour Vous. Aucune remise en question n’a été possible…toute demande est restée sans suite."

Il souligne, par ailleurs, qu'avec son tempérament et ses valeurs libérales, basées sur le respect mutuel, l’entraide, le sens de l’équité et l’esprit d’équipe, il ne s'y sent plus à sa place ou simplement compris. Dès lors, il a décidé de quitter le groupe Pour Vous et de siéger comme indépendant.

Dans ce contexte, le groupe majoritaire "Pour vous" et 3e Piste perd deux sièges. Il n'en totalise plus que huit alors qu'Agir Ensemble en compte neuf.