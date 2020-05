L’information vient d’être confirmée par la magistrate de presse au Parquet du Luxembourg

Mercredi soir, lors de l’installation du conseil communal de Neufchâteau, l’ancien bourgmestre Dimitri Fourny a créé la surprise en démentant publiquement avoir été verbalisé par la police à la buvette du club de football de Longlier pour non-respect des mesures liées au Covid-19.

Le Chestrolais a expliqué qu’il s’agissait d’une réunion de travail et non d’une réunion festive, précisant que chacun avait respecté la distanciation sociale et qu’aucun PV n’avait été dressé.

"Faux ! ", rétorque le parquet du Luxembourg. En effet, la magistrate de presse, Sarah Pollet, vient de confirmer qu’un PV a bel et bien été dressé pour infraction aux règles de confinement.