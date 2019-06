La proclamation des résultats des nouvelles élections communales vient d'avoir lieu à Neufchâteau. La liste Agir Ensemble du bourgmestre sortant, Dimitri Fourny, remporte le plus grand nombre de voix - 2220 - mais perd sa majorité absolue avec 9 sièges au lieu de 10 le14 octobre dernier.Le groupe Pour Vous d'Yves Evrard engrange 2132 suffrages et décroche également 9 sièges. La liste 3e piste compte une élue, Mariline Clementz, et va jouer un rôle d'arbitre. Celle-ci nous a confié qu'elle ne s'allierait pas à Agir Ensemble car plusieurs candidats ont été inculpés dans le dossier de fraude électorale. Le mayorat devrait revenir au libéral Yves Evrard.