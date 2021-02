Une habitante de Neufchâteau est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour toute une série de faux. Fiches de salaires, CV, lettres de recommandation, certificats médicaux... La prévenue falsifiait des documents quand elle ne les produisait pas de toutes pièces. Elle a notamment produit un faux diplôme en comptabilité grâce auquel elle a décroché un poste de comptable au Grand-Duché. On lui reproche aussi d’avoir produit de faux certificats médicaux, en usurpant parfois la boîte mail des médecins. Une perquisition domiciliaire a permis aux policiers de retrouver plusieurs de ces documents. La dame reconnaît une partie des préventions qui lui sont reprochées. Mais elle conteste être à l’origine des faux certificats retrouvés chez elles. Le parquet réclame un an de prison et plus de 5.000€ d’amende, sans s’opposer à un éventuel sursis. Le jugement sera prononcé le 2 mars.