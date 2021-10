La bourgmestre de Neufchâteau, Michèle Mons delle Roche, vient d’annoncer qu’elle avait décidé de démissionner de ses fonctions mayorales.

"Les valeurs véhiculées par la liste "Pour Vous" ne correspondent plus aux miennes", précise-t-elle. " Je souhaitais une nouvelle gouvernance mais rien n'a changé actuellement, sauf les protagonistes. J'ai voulu mettre en place des projets et rien n'avance comme je le souhaitais car il y a trop de freins."

Elle ajoute qu’elle ne peut continuer ainsi au péril de sa santé face aux grossièretés, aux injures et à la vulgarité auxquelles elle est confrontée depuis plus d'un an.

" J'ai décidé de démissionner de ma fonction de bourgmestre. Malgré cette profonde déception et par respect de celles et ceux qui m'ont élue, je continuerai à siéger comme conseillère indépendante puisque mon affection pour cette commune reste intacte depuis plus de 60 ans", conclut-elle.