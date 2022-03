Après 10 ans de rénovation et de développement, le château de Grandvoir (Neufchâteau) change de main. En effet, les époux Dewitte qui ont transformé le lieu en hôtel, restaurant gastronomique et brasserie connue pour sa bière Vaurien, passent le relai. Le nouveau propriétaire ? Le Gantois Geert De Paepe.

" Lors de notre arrivée à Grandvoir, nous souhaitions ma femme et moi faire revivre ce lieu, le rendre accessible et lui redonner son lustre d’antan, rappelle Geoffroy Dewitte. L’hôtellerie, puis le restaurant gastronomique, les salles d’événements et depuis cinq ans la brasserie ont donc au fur et à mesure trouvé leur place. L’objectif était de s’inscrire dans la continuité et quand la discussion s’est ouverte avec Geert De Paepe, nous nous sommes dit que c’était une belle opportunité."

Le Gantois évoque un coup de foudre lors de sa première visite. " Quand je suis arrivé à Grandvoir, j’ai découvert ce magnifique château ferme et je suis tombé directement sous son charme. Le cadre, le bâtiment, les aménagements et la brasserie, tout m’a charmé jusqu’aux différentes bières. Aujourd’hui le but est de continuer le travail très bien réalisé dans l’excellence et le respect de son histoire. Le chef Tristan Martin restera en cuisine."

Le volume de la production à la brasserie a diminué en raison de la crise sanitaire mais la bière Vaurien reste présente en France, en Italie, au Luxembourg, en Wallonie et bien sûr en Province de Luxembourg. Le projet porté par Geert De Paepe, déjà propriétaire de l’hôtel De Post 1898 à Gand, et Frédéric Lamotte, représentant permanent d’Ardennor, est clairement la continuité mais aussi le développement.

" Nous voulons donner encore plus d’opportunités aux équipes en place avec plusieurs projets et surtout suivre le développement commercial que l’on souhaite encore plus fort pour les années avenir notamment autour de la bière mais aussi de multiples événements" précise Frédéric Lamotte, en charge de la direction des développements stratégiques d’Ardennor.

Pour Geert De Paepe, cette acquisition confirme son engagement d’investissement en province de Luxembourg. " Ardennor développe actuellement plusieurs projets en Ardennes et en Gaume comme notamment la création de hameaux de vacances à Grandvoir et à Virton sur le site de Rabais ou encore la rénovation du Château Lambin à Sûre. Ardennor va établir son siège et ses bureaux au sein même du Château de Grandvoir. La nouvelle direction sera opérationnelle dès le 29 mars prochain."