Selon la Cour constitutionnelle, il n’y a pas eu de violation de la constitution

La Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt dans l’affaire des élections à Neufchâteau.

Aux questions préjudicielles, posées par le gouverneur de la province de Luxembourg, à propos de la procédure qui n’aurait pas permis aux étrangers de s’inscrire dans les délais sur le registre des électeurs, elle répond qu’il n’y a pas eu de violation de la constitution.

La décision va à présent être transmise à Olivier Schmitz. Il a un délai de 10 jours pour valider ou non le deuxième scrutin du 16 juin. Il semble qu’on s’oriente vers une validation et, par conséquent, l’installation du nouveau collège issu de l’alliance entre le groupe. Pour Vous d’Yves Evrard et 3e Piste de Mariline Clementz. Le groupe de Dimitri Fourny devrait être rejeté dans l'opposition.