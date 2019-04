Le Service Public de Wallonie Intérieur (SPW Intérieur) confirme, comme déjà annoncé jeudi, que les nouvelles élections communales de Neufchâteau, après l'annulation du scrutin du 14 octobre 2018 par le gouverneur du Luxembourg, auront lieu le 16 juin sous réserve d'un recours au Conseil d'Etat.

Un délai de recours de 8 jours est possible après notification officielle de la décision du gouverneur par le SPW Intérieur au conseil communal et aux listes. Un agenda électoral a été établi sur base du Code de la démocratie locale. Le registre des électeurs devra être établi pour le 30 avril. Pour le 6 mai au plus tard, un président du bureau communal devra être désigné. Ce bureau est chargé de la réception des candidatures, de l'arrêt des listes et de la totalisation des résultats.

Les listes devront, elles, être déposées les 16 et 17 mai pour un arrêt définitif au 23 mai. L'agenda sera confirmé par le gouvernement wallon au terme du délai de recours.

Le SPW Intérieur "suivra de près la procédure et accompagnera tous les opérateurs de ce scrutin afin de s'assurer du respect de la légalité", a-t-il déjà averti.