Nouveau coup de tonnerre à Neufchâteau. Mariline Clémentz vient, en effet, d’annoncer, dans un communiqué, qu’elle démissionne de son mandat d’échevine.

Depuis les démissions de ses collègues Michèle Mons Delle Roche et Philippe Bruliau, l’échevine de la 3ème Piste constate et regrette qu’au fil des jours, son partenaire de majorité avec lequel elle s’était engagée il y a 18 mois à peine, n’a pas réussi à apaiser les tensions et que la rupture au sein de son groupe est profonde et définitive.



" J’ en prends acte et le regrette, avance Mariline Clémentz, en tant que démocrate, je ne peux accepter que les chestrolais.e.s en fassent les frais et voient leur commune gérée par un collège minoritaire, au-delà d’une phase strictement transitoire."



Pour Mariline Clementz, un collège minoritaire n’est pas une option, les citoyens méritent un collège plein et entier, respectueux de tou.te.s. Après mûres réflexions et après avoir donné toutes ses chances à une solution durable, elle a, dès lors, décidé de ne pas contribuer à cette dynamique minoritaire d’affaires courantes non représentative démocratiquement, et a pris la décision de démissionner.



" J’ai beaucoup apprécié ma fonction d’échevine, poursuit-elle. "J’ai obtenu des avancées en termes de mobilité, d’énergie, d’enseignement et d’accueil extra-scolaire. Ces dossiers ont avancé grâce aux précieux conseils, aux rencontres chaudes et humaines avec le personnel enseignant, les accueillant.e.s, le personnel d’entretien, les partenaires, les personnes des différents services et les associations de l’entité. Tout ce travail a pu se réaliser grâce à leurs contributions et à la confiance mutuelle qui s’est installée."



Selon la mandataire, si l’unité de " Pour Vous" est à ce point rompue, le bon sens voudrait que tout le collège démissionne et que par conséquent le pacte de majorité soit rompu. Elle annonce qu’elle reste conseillère communale et assumera ses responsabilités dans l’opposition ou dans un collège majoritaire avec un pacte de majorité en bonne et due forme.