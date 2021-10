Le conseiller Yves Evard vient de réagir, dans un communiqué, au nom de son groupe Pour Vous, à la suite des démissions successives de Michèle Mons delle Roche et de Philippe Bruliau :

"Le groupe Pour Vous prend connaissance via Facebook de la démission soudaine et simultanée de Madame la Bourgmestre et du Président du conseil sans aucune concertation ni dialogue avec le groupe. Nous le déplorons.

Nous prenons acte des arguments et des éléments invoqués pour justifier cette décision radicale même si nous n’en partageons pas l’analyse. L’élection à un mandat exécutif résulte toujours d’une dynamique de groupe et jamais des scores individuels ni d’une action indépendante.

En matière de gestion communale, la dynamique de groupe doit toujours l’emporter sur la décision individuelle. Cette lourde tâche est sans conteste la première responsabilité d’un bourgmestre.

La volonté de siéger comme indépendant traduit un caractère, une personnalité qui vise à imposer des idées personnelles sans concession.

L’engagement politique demeure une responsabilité de plus en plus compliquée à vivre dans nos communes. Les responsabilités communales exigent dialogue, remises en question et beaucoup de tolérance à l’égard des uns et des autres. Il est regrettable que cette décision mette à mal la gestion communale et le projet soutenu par l’actuelle majorité.

Les prochaines heures et prochains jours seront mis à profit pour consulter et réfléchir à la meilleure formule permettant de garantir le meilleur fonctionnement possible de notre commune.

Dans ce contexte difficile et soudain, les membres du collège restent solidaires et assumeront pleinement les responsabilités qui leur sont confiées."