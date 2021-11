Le nouvel accord de majorité, présenté ce matin à Neufchâteau, a fait réagir le groupe " Pour Vous", lequel siégera désormais dans l’opposition. Les mandataires se sont exprimés dans un communiqué. Le voici dans son intégralité.

" Nous prenons acte du nouvel accord de majorité et du choix de la " 3ème piste" de passer de l'un à l'autre partenaire politique.

Face à une situation imposée par le choix unilatéral et personnel de deux personnes, la possibilité d’une grande alliance a été recherchée et discutée par notre groupe.

Le préalable non négociable de Mr François Huberty pour une alliance, était la démission de Mr Yves Evrard, élu par la population.

Cette exclusive ferme, et non partagée par le groupe "Pour Vous" s’éloignait trop de notre vision de la démocratie et de la loyauté démocratique.

Par ailleurs, cette large majorité ne pouvait se réaliser qu'à la condition d'un engagement équilibré et raisonnable de chacune des parties ainsi que d'une confiance mutuelle, se traduisant par un équilibre représentatif des poids électoraux des différentes formations.

Nous regrettons que cette vision de majorité forte, annoncée par toutes les parties, n’ait pu aboutir dans un contexte communal difficile."