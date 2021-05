On l’attendait depuis des années…la nouvelle est tombée il y a quelques minutes et elle plaira sans doute aux Chestrolais. On pourra bel et bien se baigner dans les eaux du lac de Neufchâteau dans quelques semaines. « Je ne connais pas encore la date exacte, mais on avait parlé du 1er juin. C’est une excellente nouvelles pour notre commune. Cela va amener des touristes et les gens de la région seront eux-aussi contents. J’avoue avoir eu un peu peur en voyant cette météo pluvieuse ces dernières semaines, mais les dernières analyses ont été finalement bonnes », explique Michèle Mons delle Roche, la bourgmestre.

C’est ce que vient en effet d’annoncer le cabinet de la Ministre Tellier qui a donc confirmé la nouvelle. L’ouverture de la zone de baignade, c’était un des objectifs de la majorité actuelle. En décembre dernier, lorsque la bourgmestre en avait encore parlé lors d’un conseil communal, tout le monde l’espérait, mais peu de monde était convaincu que la situation (la qualité de l’eau) allait s’améliorer pour cet été. Voilà enfin une nouvelle positive…En attendant le beau temps qui est prévu fin de semaine.