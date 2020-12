Neufchâteau: plus d’un demi-million de canettes récoltées Luxembourg Laurent Trotta © D.R.

La machine à récupérer les canettes vides, sur le parking de la place St Roch, vit ses dernières heures d’utilisation. Le 1er janvier prochain, elle devrait être enlevée. L’occasion de tirer un bilan, deux ans après le lancement de cette opération qui avait pour but de récolter le plus de canettes vides pour préserver l’environnement. Cette idée, lancée par le député Dimitri Fourny et totalement financée par la Région wallonne, était aussi un projet pilote. "