La bourgmestre souhaite la transparence dans la gestion de la commune. Elle l’a rappelé lors du conseil communal.

Lors du conseil communal de ce lundi à Neufchâteau, le discours de Michele Mons delle Roche, la bourgmestre, a retenu notre attention. Elle a dévoilé la Politique Générale de la majorité. " Il nous reste quatre années de législature et nous y mettrons toute notre détermination et notre esprit d’équipe. Les grandes orientations du Collège? Regardons d’abord dans le rétroviseur, car l’image de la commune est à restaurer. D’abord cette image sombre, avec l’affaire Dutroux et ses dérives. Ou encore cette absence de sérénité lors des débats communaux. Voilà déjà deux aspects négatifs. Il faut redorer le blason de notre commune! En lui donnant une identité positive et attractive. Il faut attirer les touristes et les citoyens. On va rompre avec le passé. Il faut de la transparence et de l’intégrité dans notre gestion et il y en aura. Notre ambition? Faire de Neufchâteau une commune avant garde où les citoyens s’impliquent par des initiatives nouvelles", dit-elle.

C’est pourquoi les habitants qui le souhaitent seront invités à s’impliquer dans les grands projets de la commune. Retenons ensuite quelques grandes idées qu’il faudra concrétiser. "Nous proposerons des baux de courte durée pour remplir les cellules vides dans la commune. Il faudra aussi redynamiser nos zonings pour attirer les investisseurs. Nous allons innover. Comment? Avec la création d’un espace de co-working et d’une zone de baignade en période estivale au Lac de Neufchâteau. Nous analyserons la qualité de l’eau et créerons un plan d’eau naturel. Il faudra le WiFi dans toute la ville", dit-elle en substance. Des projets à suivre…

En face, l’opposition est sceptique. " C’est une berceuse. Un long discours qui a endormi l’assemblée et qui est assez contradictoire. Vous dites vouloir rompre avec le passé? C’est l’inverse que vous faites. On doit avancer et pas reculer. Il faut du concret, de l’ambition et de la clairvoyance. De plus, je ne vois aucune référence inscrite dans votre plan de développement rural. Il faudrait y penser. C’est encore le flou total", s’in-digne François Huberty, pour l’opposition, très critique envers la note de la bourgmestre.