Le climat politique actuel à Neufchâteau ? Délétère, sans aucun doute. Qu’on soutienne le bourgmestre actuel (Dimitri Fourny) ou son opposant Yves Evrard, chacun y va de son commentaire. Et on ne se fait pas toujours de cadeaux quand on veut bien enfoncer le clou. Surtout sur les réseaux sociaux. La dernière polémique part d’une opération organisée par la Région Wallonne : Talents wallons.

On résumera en disant que chaque parlementaire peut introduire un dossier où il propose un candidat. Le but de cette opération étant de mettre à l’honneur une personne/un groupe/une entreprise de sa commune en avant. Pour Neufchâteau, Buffl’ardenne (la célèbre fromagerie de mozzarella de bufflonne) a remporté cette distinction honorifique.

Dès les résultats connus, tant Yves Evrard que Dimitri Fourny "se sont félicités" de cette bonne nouvelle sur leur page Facebook respective. C’est là que les choses se gâtent en quelques heures à peine. "Désolé, mais l’un des deux nous prend pour des c… (sic). Voici la preuve que c’est bien Monsieur Fourny qui a proposé en premier la candidature de Buffl’ardenne", indique ainsi un partisan du clan Fourny, joignant la demande officielle où le nom de Dimitri Fourny se trouve. Il n’a fallu que quelques minutes pour que les sympathisants de l’autre camp n’affichent le même document, mais avec le nom du député Yves Evrard à la place. On vous passe les différents échanges Facebook lus sur la toile. Chacun défendant son camp, parfois de façon virulente.

Pour Buffl’ardenne , on peut imaginer que quelque soit le candidat, l’important est d’avoir remporté ce titre, en l’occurence peut-être grâce au soutien des deux partis. A l’heure des réseaux sociaux, est-ce que ce type de débats sur la toile va influencer l’opinion publique pour les (nouvelles) prochaines élections ? Ou les habitants attendent-ils autre chose que ces règlements de compte…