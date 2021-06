Cette réflexion, initiée il y a 2 ans, vise à uniformiser les différentes représentations communales tant pour la cohérence vers l’habitant que pour l’attrait touristique. L’ensemble de cette approche, divisé en plusieurs phases, à un coût total estimé à 88.000€.

"Cette approche coordonnée est un gage de sérieux pour notre commune qui comptaient jusqu’à 15 logos différents encore en circulation. L’approche, étudiée par la société QUIDAM, aidée par l’ADL, l'office du tourisme et de divers intervenants, met en avant la coexistence de nombreuses dualités. Le haut de la ville avec le site historique du Château et la vallée du lac et ses développements sportifs et culturels récents. La relation entre Neufchâteau et ses 28 villages. L’alternance des zones urbanisées et des grands espaces naturels", explique Christophe Vangoethem, chargé de la communication.

Le schéma de positionnement identitaire de la Ville de Neufchâteau prévoit de positionner la communication en accord avec 4 axes : respirer, bouger, découvrir et goûter. Une couleur spécifique a été attribuée à chacune de ces actions. La page Facebook, Instagram, le site internet, le bulletin communal Oyez Citoyens et les véhicules de la commune auront aussi le nouveau logo.