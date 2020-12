Cette année la Jeune Chambre Internationale Centre Ardenne a décidé de maintenir son action " Noël Ensemble" malgré la crise sanitaire.

" En 2020, plus que jamais, les personnes isolées et/ou précarisées ont besoin de se sentir soutenues et entourées", explique la porte-parole de la JCI. "C’est pourquoi nous avons développé une formule hybride de notre désormais traditionnel souper de Noël. En effet, il nous paraissait impossible d’annuler notre action cette année alors que certaines personnes attendent cet évènement avec impatience ! Et nous avons bien fait : 223 personnes se sont inscrites !"

Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires, la JCI a proposé une livraison, sous réservation, de boxes petit déjeuner pour le matin de Noël avec au menu, cougnous, chocolat chaud, petits pains, yaourts, confitures, pâte à tartiner, jus, œufs et fruits. Bref, un véritable coffret réconfort pour débuter la journée de Noël.

Les six communes et CPAS partenaires - Libin, Tellin, SaintHubert, Bertrix, Léglise et Libramont - ont diffusé l'information. Des commerçants locaux ont donné des vivres ou effectué une ristourne conséquente. La ferme des Pételles, du Mirlisson, Délicash et la Pause Chocolat-thé ont fait un geste. Sans oublier le traiteur Stéphane Michel de Saint-Hubert qui confectionnera les 223 cougnous.